¿Benzema regresa? La tajante respuesta de Deschamps sobre la posible vuelta del delantero a Francia para jugar el Mundial

La selección de Francia, ya clasificada a los octavos de final del Mundial, enfrenta este miércoles a Túnez para cerrar la fase de grupos. El entrenador Didier Deschamps habló en rueda de prensa sobre el partido y contempla hacer algunos cambios.

Además, el DT fue consultado acerca de un posible regreso de Karim Benzema si se recupera a tiempo, ya que el reglamento se lo permite. El delantero dejó la concentración por molestias físicas, pero todavía está inscrito como jugador de ‘Les Bleus’ en el certamen.

La vuelta de Benzema

“No es lo que me ocupa ahora, no es algo que esté en mi cabeza. Conocen su situación y el tiempo que necesita para recuperarse. Hablé con él después de irse. No sé dónde quiere ir con esa pregunta. Me ocupo de los 24 jugadores que están. No lo sé, si quiere imaginar, hablar, debatir... No voy a comentar asuntos que conciernen nuestra rutina diaria”.

Griezmann

“Son dos partidos y son capaces de verlo, de lo que puede hacer y muy bien, en un papel que le va muy bien. Está bien físicamente y mentalmente y siempre ha tenido además una gran influencia en su juego. Eso le permite estar en fase defensiva y ofensiva”.