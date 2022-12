Cuauhtémoc Blanco explota tras la eliminación de la Selección Mexicana y sugiere al reemplazo del Tata Martino

Luego de la eliminación de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, el ex futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, explotó contra el conjunto de Tata Martino y mandó una dura crítica.

La Selección Mexicana se despidió de la Copa del Mundo de Qatar 2022 al finalizar la fase de grupos en el tercer sitio, después de empatar sin goles ante Polonia, donde Memo Ochoa fue el héroe del partido al detenerle un penalti a Robert Lewandowski; caer ante Argentina y derrotar a Arabia Saudita.

“Por lo menos cuando yo jugué pasamos esta fase. Yo creo que les faltó un poco más de coraje, de ganas en la última jugada, pero así es el futbol”, explicó el mundialista en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Luego agregó: “A mí no me gustaron los cambios, el equipo mexicano estaba jugando bien. Raúl no está al 100%, yo creo que ahí se equivoca y sacar al Chucky que estaba jugando bien no ayudo”.