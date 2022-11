Diego Vázquez revela las nueve claves con la que Argentina puede ganarle a Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022

La Selección de Argentina debutará este próximo martes a las (4:00 am) ante Arabia Saudita en la primera jornada del grupo C del Mundial de Qatar 2022 .

4) No defender tan abiertos “Cuando Argentina juegue con los extremos más cerrados, ahí debe asegurar la pelota porque con las paredes que hacen los árabes, si la Selección pierde la pelota, puede sufrir en la contra. Argentina suele hacer bien el juego interno. Debe seguir así y quedar bien parado, para no sufrir en esa fase”.

5) A Messi lo van a marcar en zona“Sobre la marca que le harán a Messi, yo opino que el fútbol no es moderno ni viejo. Hay cosas de antes que sirven ahora. Nosotros le hicimos personal a Messi, que hizo 30 pases menos que lo normal. El técnico francés, Hervé Renard, quizá lo marque en zona. Eso no cambia el juego, ya que Arabia tiene jugadores fuertes y rápidos, a los que en el desequilibrio individual lo superás y lo volvés a enfrentar porque son rapidísimos. Los árabes son ordenados y marcan bastante bien. Me imagino una marca escalonada sobre Leo, depende dónde caiga. Yo me decidí por hacerle personal y se fastidió un poco porque tocó menos la pelota. Pero no creo que el técnico de Arabia Saudita le haga personal. Si así fuese, Leo es muy inteligente, él te acelera de 0 a 100 muy rápido, y en alguna se te va y te hace un desastre”.

6) Los árabes no juegan al pelotazo, salen jugado a pesar de que tengan presión

“En la fase en que Argentina hará la presión alta, hay que tener en cuenta que Arabia no pelotea, intenta salir jugando. En esa situación de juego, hay un riesgo que te roben la pelota y te metan una transición rápida. Esperemos que los jugadores argentinos estén bien parados”.

7) No arriesgar con ambos laterales al ataque

“Los laterales argentinos deberían subir uno y el otro quedarse. Con los laterales en fase ofensiva a los zagueros les queda lejos para cubrir el lateral. Si suben los dos, al tener el adversario transiciones rápidas, se puede sufrir en algún momento”



VER: Scaloni revela cómo fue su primera charla con Messi para convencerlo de volver a la selección y qué le dijo el jugador

8) Hay una gran diferencia entre ambos equipos, pero no hay que confiarse

“Lógicamente hay una diferencia de categoría. De todas maneras, muchos árabes no juegan en el Exterior porque les pagan bien en Arabia. En las Eliminatorias, el equipo quedó arriba de Japón, mandó a Australia al Repechaje, que eliminó a Perú. Son todos jugadores uno o dos escalones debajo de los argentinos, pero estarán en un ambiente en el que se sienten locales, por la cercanía. Y tienen jugadores de nivel que podrían estar en algunos equipos de Europa, no de los top.