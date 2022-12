¿El adiós del 10? Messi ya tomó una decisión sobre su futuro con Argentina tras ganar la Copa del Mundo

“ Quiero jugar un par de partidos más siendo campeón del mundo. Esta la quieren todos, es la más deseada para todos. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y esta es la que me faltaba. Quiero llevarla para allá para disfrutarla con todos”.

“Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme”

Pelé se pronuncia por el título mundial conseguido por Lionel Messi

“Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso. Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Ahora a disfrutar”. agregó.