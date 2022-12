El “enemigo” número 1 de Messi dice adiós a Países Bajos: exentrenador del Barcelona será el sustituto

Desde antes del Mundial de Qatar, el entrenador de 71 anunció el fin a su tercera etapa dirigiendo a Países Bajos, selección con la que jamás perdió en los dos mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022.

BRONCA CON MESSI

No obstante, antes, durante y después del choque con los argentinos, van Gaal arremetió en conferencia de prensa contra la Albiceleste, a la que señaló como un rival que no metía miedo.

A Lionel Messi, en principal, no le gustó para nada esas palabras y respondió celebrando con el famoso “Topogigio” frente al banquillo de Países Bajos.

“Van Gaal vende que juega bien al fútbol y metía pelotazos. No me gusta que se hable antes de los partidos. Eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí también. Van Gaal no fue respetuoso con nosotros”, dijo Lionel Messi en conferencia de prensa.