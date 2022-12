Fernando Santos sale al paso y habla de la suplencia de Cristiano Ronaldo: “No me arrepiento”

Fernando Santos, técnico de la Selección de Portugal, es el señalado tras la eliminación de los lusos del Mundial de Qatar 2022. El estratega decidió que Cristiano Ronaldo fuera suplente en los últimos dos juegos.

El timonel en rueda de prensa fue cuestionado por esas decisiones que para muchos, fueron el detonante de la eliminación de los portugueses en la Copa del Mundo.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso”, comentó en conferencia de prensa tras el partido en el Estadio Al Thumama.

Así de escueto fue Fernando Santos al referirse al tema por el cual está siendo criticado fuerte por la prensa y aficionados portugueses, que consumaron un fracaso más.