Calentó la final del Mundial de Qatar: ‘‘Messi no me espanta, ya jugué contra él y no cambió mi vida’’

“Messi no me espanta, ya jugué contra él en el Nantes y no cambió mi vida. Es un gran jugador, lo miro desde joven, pero puedo jugar contra cualquiera. No creo que vaya a cambiar ahora”, explicó Kolo Muani.

Tras ingresar de cambio por Dembélé el pasado miércoles contra Marruecos, el delantero firmó el 2-0 a favor de ‘Les Bleus’, por lo que también hizo mención de esto: “Cuando era un niño soñaba con hacerlo, ahora siento un gran orgullo por mí, pero también por mi familia, por el pueblo (Bondy). Espero poder jugar en la final. Si el entrenador me lo pide estaré preparado”.

El ariete del Eintracht Frankfurt se acordó de Kylian Mbappé, quien también es nacido en Bondy: “No importa si no marca. Es importante para nosotros, hizo un gran trabajo en mi gol. Es importante para el equipo y no cambiaría nada incluso si no marca en la final”.