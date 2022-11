Futbolista de Costa Rica responde y le deja dardo a Luis Enrique: “hay que ser una persona culta”

Francisco Calvo , defensor de la selección de Costa Rica , no se quedó callado tras las declaraciones del entrenador de España, Luis Enrique , quien confundió a los ticos con ser una selección sudamericana...

“No tengo mucha opinión sobre eso. Simplemente, me parece que, si él piensa que Costa Rica es una selección sudamericana, profesor de cultura, no sé, no fue el mejor, la verdad. O sea, yo creo que hay que ser una persona culta y saber contra quién usted se va a enfrentar, contra quién usted va a jugar y dónde está ese país”, respondió.