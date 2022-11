La dura crítica de Yeltsin Tejeda tras el papelón del 7-0: “sabíamos que esto iba a pasar, ellos juegan Champions League”

Al igual que Kendall Waston, Yeltsin Tejeda , volante de la selección de Costa Rica, no se mordió la lengua en la autocrítica de la goleada 7-0 de la Selección Española en Al Rayyan, Qatar.

Agregó: “Ya estar ahí con un ritmo intenso, como le pegan a la pelota, están acostumbrados a jugar en estas canchas”, dijo en el medio Hoy en el Deporte.

Por otra parte, el mediocentro le dejó un dardo al árbitro del partido, al que le criticó que detenía el compromiso por cualquier acción en contra de los españoles.

“Hay que analizar y hay que cambiar, yo creo que si podemos mejorar. Yo creo que también los mismos árbitros dejan jugar, “jugaditas” no las pitan así, no cortan el juego. Se pueden jugar cinco minutos seguidos, algo que jamás va a pasar allá (Costa Rica) porque el árbitro deja jugar, no pita todo”, explicó.