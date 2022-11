“Les dije a mis jugadores: Ojo con tocarlo a Messi, porque después no puedo entrar a la Argentina”

Eso sí, en plena preparación el Vasco contó que sus hijos le hicieron una petición con respecto a Messi: “Los dos me están rompiendo las pelotas”.

“Les digo ‘mirá que yo voy a jugar un partido, eh’. ‘Que no lo toques’... No, no, de todo. Vos te reís, pero me llaman, están obsesionados. No les doy mucha bola, por suerte estoy lejos y es la madre la que se ocupa de ellos”, detalló.

Locura por Argentina de cara al último amistoso y al Mundial

Argentina cierra este miércoles su preparación para el Mundial de Qatar ante Emiratos Árabes Unidos. Este cotejo será a las 9:30 A.M hora de Honduras.