Luis Enrique resalta el triunfo contundente de España en el debut ante Costa Rica: “Ha sido bestial”

Muchos goleadores

”Siempre había leído que había falta de gol. Igual no tenemos una referencia goleadora clara, pero tenemos muchos jugadores que hacen gol. El elogio debilita y en eso no vamos a caer”:

¿Qué le ha gustado más de su equipo?

”Me ha gustado todo del equipo, esa es la verdad. La idea era que los jugadores del centro del campo tocaran mucho el balón y luego a partido de ahí han aparecido los jugadores de calidad que tenemos. Y luego está la actitud defensiva, que ha sido bestial, encomiable”.

El aspecto psicológico en la victoria

”Por supuesto que hay que trabajar la cabeza. Ha sido vital para mí trabajar con el jugador a que no salga excitado. Ahora hay que trabajar para otra cosa, pero ya te digo que este equipo no se va a relajar. Alemania nos puede ganar porque es una potencia, pero vamos a salir a jugar de la misma manera. El elogio debilita, pero este equipo no se va a relajar. Va a haber cambios en la alineación también. Nos puede ganar Alemania, pero no será por falta de relajación”.

Lanzadores de penaltis

”La hoja que ponemos valoramos quién es el mejor lanzador. El lanzador lo decido yo. Yo les veo entrenar y el especialista hoy era Ferran. Lo ha tirado maravillosamente bien”.

Sus sensaciones antes del partido

”Mis sensaciones eran muy buenas viéndoles entrenar y sabía que lo íbamos a hacer bien jugara quien jugara”.