La repudiable frase de John Herdman, técnico de Canadá tras caer ante Bélgica: “Nos vamos a c... a Croacia”

Canadá volvió a participar de un Mundial tras 36 años y este miércoles concretó su debut en Qatar 2022 ante Bélgica. Si bien los norteamericanos perdieron por la mínima ante los belgas, el rendimiento dentro del verde césped fue esperanzador y su técnico John Herdman se mostró optimista al respecto del siguiente duelo ante Croacia.

Sin embargo, el estratega de origen británico quedó en el centro de diversas críticas por una repudiable declaración sobre ello. “Nos vamos a c... a Croacia”, soltó.

Sus palabras impactan. No hay duda. No sólo por el tono sexista de la misma, sino por su propio bagaje cultural y personal, ya que el técnico de origen británico realizó toda su carrera en el fútbol femenino: Desde el 2006 al 2011 dirigió tácticamente al seleccionado femenino de Nueva Zelanda, mientras que desde 2011 al 2018 lo hizo en Canadá, donde por sus grandes hazañas lo llamaron para dirigir al seleccionado masculino.

La arenga, por supuesto, causó revuelvo dentro de la prensa canadiense. Sobre todo, por su pasado como director técnico del seleccionado de fútbol femenino de aquel país y de Nueva Zelanda en distintas etapas.

Justamente, con las damas del país norteamericano alcanzó a ganar las respectivas medallas de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, lo que le valió que la Federación de Canadá lo convocara para conducir a los varones en las eliminatorias de la Concacaf, en la que culminaron primeros y clasificar al presente torneo.

Sobre el final, se refirió a cómo es conducir un plantel femenino en relación al masculino: “Puede que haya señores mayores que lo vean y piensen: ‘¿Cómo es posible?’ Yo no creo que haya una gran diferencia entre hombres y mujeres. El entrenamiento es similar. Es más, me comprometí a no cambiar nada y seguir siendo yo”.