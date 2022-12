Los 10 secretos íntimos de Mbappé que se desvelan previo al duelo de la gran final de la Copa del Mundo ante Argentina

“Nos saludamos y se ofreció a llevarme al campo en su auto. Estaba señalando el asiento delantero, como diciendo ‘entra’. Pero me congelé y pregunté: ‘¿Debería quitarme los zapatos?’. ¡No sé por qué dije eso, pero era el coche de Zizou! Él pensó que eso era bastante divertido y me dijo: ‘Por supuesto que no, vamos, entra”, relató en una carta que escribió a The Players Tribune.

6- Otras grandes pasiones de Kylian son el tenis y el esquí. El francés entrenó estos dos deportes en simultáneo durante su estadía en el AS Bondy, aunque debió dejar de practicar el segundo cuando comenzó a competir regularmente en el club de barrio. Reveló que eso esquiar es lo que “más echa de menos” de su juventud, pero que la retomará una vez se retire: “Cuando me jubile alquilaré una gran pista de esquí para pasarme todo el día practicando”.