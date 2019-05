"Gullit" Peña, fichado por club polaco de la segunda división

Luego de rescindir contrato con el Rangers de Escocia, el mediocampista mexicano, Carlos 'Gullit' Peña, encontró nuevo equipo y se unió a las filas del GKS Tychy, equipo de la Segunda División de Polonia.

¡Gullit ya había revelado las ofertas que tenía sobre la mesa!



A través de un comunicado, el conjunto polaco oficializó que Peña superó con éxito los exámenes médicos y firmó un contrato que lo vinculará hasta el 30 de junio de 2020.



''Estoy muy feliz de haber venido a Polonia y de poder jugar aquí. Seguramente esto no es un paso atrás. Llevo tres semanas en el país. En general, me gusta aquí y me alegro de tener la oportunidad de entrenar en un equipo así'', fueron las primeras palabras del "Gullit".





El GKS Tychy también informó que el vínculo de Carlos Peña tiene la opción de extenderse por un año más, eso sí, conforme al nivel deportivo que muestre el jugador.