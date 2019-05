Fabián Coito aún no descarta a Roger Espinoza pese que su club informó de una lesión

El entrenador uruguayo de la Selección de Honduras, Fabián Coito, acudió al estadio Olímpico este miércoles para presenciar el encuentro amistoso de la escuadra sub-20 que dirige Carlos Tábora como preparación para el campeonato Mundial que se realizará desde el otro mes en Polonia.

Coito estuvo en las graderías junto al resto de su cuerpo técnico para acompañar a los futbolistas y empaparse más de conocimiento sobre los jugadores nacionales, "andamos acompañando, apoyando. Nos hace bien como entrenadores el ver a los futbolistas que vienen de selecciones juveniles a la sub-23, ahora que tenemos tiempo solamente venimos a mirar, no a participar porque están con Carlos (Tábora) desde hace mucho tiempo y él es el responsable."



La mini H se encuentra afinando detalles para el campeonato mundial de Polonia 2019.

Además mencionó que el enfrentamiento entre Honduras y Uruguay durante el Mundial de Polonia 2019 le genera un poco de sentimientos encontrados porque bajo su mando, su país clasificó a la justa.

"En cierta manera puede ser. El grupo de Uruguay que está en el Mundial es el que hace mucho tiempo estaba con nosotros. Son cosas del fútbol, no genera nada más que la rivalidad de un partido."

El timonel de la Bicolor también se refirió a la pérdida por lesión de Roger Espinoza de cara a la Copa Oro 2019, "voy a esperar la información de la sanidad pero son situaciones de juego y si no puede estar en esta ocasión esperaremos su recuperación y veremos el momento en que podamos contar con él."

Sobre la polémica que generó las declaraciones del volante del Sporting Kansas City donde expresó que no había tomado una decisión si volvería o no al equipo nacional, el estratega charrúa afirmó que el "Chino" nunca le ha dicho que no quería ser convocado.

"Estoy en comunicación con todos. Él (Roger Espinoza) está siempre dentro de los posibles futbolistas a elegir."