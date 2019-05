La opinión de los periodista de DIEZ previo al debut de la Sub-20 de Honduras en Polonia

La Selección Nacional de Honduras Sub-20 debuta este viernes en el Mundial de Polonia a las 10:00 de la mañana ante su similar de Nueva Zelanda.

Calendario del Mundial Sub-20 de Polonia 2019

Honduras tiene a rivales, además de Nueva Zelanda, a Uruguay y Noruega, duros rivales y los periodistas de Diario DIEZ, ven difícil la clasificación de la 'H' a la otra ronda.

"¿Honduras tiene posibilidades de clasificar a la siguiente fase del Mundial Sub-20? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Me parece que Honduras está al mismo nivel de selecciones como Nueva Zelanda y Noruega, por debajo que Uruguay, hay una cosa importante de la Selección, no llega como favorita", dijo Fredy Nuila.

En cambio Marco Aguilar, no cree en este proceso. "No creo que Honduras en este momento esté para pasar a una segunda fase del Mundial, no la veo como en otras generaciones, la del 2009 que era muy buena no lo pudo, me parece que Carlos Tábora no hizo la mejor elección".

Otro que comparte que no avanza la Selección de Honduras Sub-20, es Kelvin Cuello. "No miro a esta Selección de Honduras clasificando a la siguiente ronda, ha tenido jugadores con muy poco rodaje en el campo nacional, además viendo a los rivales que han estado participando en este Mundial como Colombia e Italia, presentan un equipazo, creo que es complicado".