Presidente de México López Obrador queda varado en avión por cinco horas

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha prometido vender el avión presidencial y viajar en vuelos comerciales, quedó varado por cinco horas cuando su vuelo del aeropuerto de Huatulco, en el estado sureño de Oaxaca, se retrasó debido al clima y tráfico aéreo.

Pasajeros publicaron videos de López Obrador hablando desde su asiento en un avión con destino a Ciudad de México, en los que asegura que, pese a la mala experiencia, no cambiará de opinión sobre la venta de la lujosa aeronave.

“No por esto voy a cambiar de opinión: no me voy a subir al avión presidencial. Me daría pena, se me caería la cara de vergüenza de subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza”, sostuvo el político, también conocido como AMLO.

El vuelo debía salir a las 17:20 horas locales, pero estuvo listo para despegar hasta las 22:15. “Es por el tráfico, es por la lluvia; sí hace falta resolver el problema del tráfico aéreo actual, ya se va a decidir en una consulta si se hacen dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía o si se sigue construyendo el aeropuerto en Texcoco”, señaló López Obrador.