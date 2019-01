El "perverso plan" de Facebook detrás del #10yearschallenge

Seguramente ya has participado en el reproducido reto del "antes" y "después" llamado #10yearschallenge. ¡Es sencillo! Tan solo postea tu foto actual y una de hace diez años, preferiblemente de 2009, y muestra a tus seguidores lo mucho que has cambiado, o quizás no.

Hasta allí todo bien. Pero resulta que esta ultratendencia que está saturando las redes sociales tiene una intención perversa por parte de Facebook. De acuerdo al portal de tecnología Wired, el objetivo de esta plataforma es utilizar las imágenes para un entrenamiento de "reconocimiento facial".

Leer: 10 year challenge: Qué es y por qué todos los están haciendo

Sí, así lo publica Kate O'Neill en un artículo y lo llevó a su cuenta de Twitter. El #10yearschallege es perfecto para corregir los algoritmos de reconocimiento facial, basados en la voluntad de los propios usuarios al participar en este "simpático" reto.

"La gente no suele subir fotos en orden cronológico y raramente postean fotos que no sean más que ellos mismos en su foto de perfil. En cambio, el #10yearschallenge logra que las imágenes sean limpias y etiquetadas", explica O'Neill.

Por si fuese poco, los usuarios no solo están ofreciendo imágenes faciales, sino que están siendo etiquetadas con fechas específicas y lugares claramente descritos. Lo que parece un juego de redes sociales termina siendo un río de datos procesados para desarrollar algoritmos.