Avengers: Endgame: El destino de Capitán América tendría un desagradable detalle

'Avengers: Endgame' ha llegado a arrasar en el mundo del cine tras su estreno el pasado jueves y promete ser la película más taquillera de la historia ya que el Universo Marvel en su última trama pone fin a una era de superhéroes.

Ver también: Avengers Endgame: Casi mil millones de dólares en taquilla en su estreno



No hay fan de la saga que no haya ido a ver la película y muchos han salido llorando, algunos todavía siguen asimilando todo lo que ocurre en esa tres horas espectaculares que dura la cinta.



La película dejó uno de los detalles que sus seguidores no esperaban y es sobre lo que pasó con Capitán América.



Capitán América dejó el momento más emotivo ya que el superhéroe se queda a vivir en el pasado para vivir la vida que le habían arrebatado junto al amor de su vida Peggy Carter.



Pero ante este inesperado final del Capitán América, sus seguidores no paran de especular sobre las posibles consecuencias de su "alteración" sobre el pasado que todos conocemos.



Si partimos que Steve Rogers vivió en los años 70 su vida junto a Peggy, esto podría significar que la descendencia que conocemos de Peggy sería junto con el Capitán, es decir, Sharon Carter.





Emely VanKamp quien interpreta la Agente 13 en 'Capitán América: Civil War' y que acaba teniendo una insinuación de romance con Steve, con quien se termina besando.



Pero tras este nuevo descubrimiento sobre el pasado (¿futuro?) del superhéroe se trataría nada más que de su propia sobrina.



Este detalle es muy complicado de afirmar por las 'normas especiales' que Endgame nos ha vendido sobre los viajes en el tiempo, pero sin duda que da como ponerse a pensar y romperse la cabeza un rato.