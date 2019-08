Al menos cinco muertos tras tiroteo "al azar" en Odessa, Texas

Al menos 5 muertos y 21 heridos en tiroteo en Texas luego de que un hombre armado disparó contra varias personas y secuestró un camión de correo en Odessa, en el oeste del estado de Texas, Estados Unidos, anunció la policía.

Según medios de prensa, el tiroteo dejó al menos un muerto.

"Un individuo (posiblemente 2) está desplazándose por Odessa disparando a personas al azar. En este momento hay múltiples víctimas de disparos", dijo la policía local en su página de Facebook.

"El sospechoso recién secuestró un camión de transporte del correo de Estados Unidos", agregó la policía, que instó a la población a alejarse de las calles y ser extremadamente cautos.

La cadena CNN citó al portavoz de la ciudad de Odessa al informar que se había confirmado la muerte de una persona y que había 10 heridos. The New York Times, por su parte, citó a Jerry Morales, alcalde de Midland, ciudad vecina a Odessa, quien dijo que habían "dos fallecidos".

Minutos antes del comunicado policial de Odessa, la policía de Midland dijo en Facebook que creía "que hay dos tiradores en dos vehículos separados".

Uno de los vehículos a los que se refiere el comunicado es el camión de correo.

The New York Times indicó asimismo que Morales declaró que un sospechoso había sido detenido. "No estoy seguro si está vivo", dijo el alcalde al diario.