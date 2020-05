Mamá e hija, de 55 y 19 años, todavía se duchan juntas porque es la "mejor manera" de comenzar el día

Una mamá de 55 años y su hija de 19 años han admitido que todavía se duchan juntas, una noticia que ha sido calificada como insólita y aparece en los principales portales del mundo después de contar su historia en el programa sMothered de TLC.

Se trata de Mary, de 55 años, y Brittani, de 19 años, de Jensen Beach, Florida, quienes hacen todo juntas, incluyendo compras, cirugía estética, compartir una cama por la noche y duchas por las mañanas.

Mary, que trabaja en una sastrería, se refiere a su hija como "el amor de mi vida". Ella dice: "No creo que me propusiera tener una relación tan cercana a Brittani, es algo que se suponía que debía ser".

VER VIDEO DE SMOTHERED DE TLC

En un clip, se puede ver a la pareja que se describe a sí misma como teniendo una "conexión espiritual" en su rutina diaria. Mientras entra en la ducha, se puede escuchar a Mary decir: "¡Ah, eso se siente bien!"

La pareja dice que no ven nada malo en su rutina matutina. Crédito: TLCO

Se puede ver a Mary frotando la espalda de su hija mientras le dice que necesita un bronceado porque es "muy blanca". Britanni, que todavía vive con su madre porque Mary moriría de "ansiedad por separación", se ha estado bañando con ella desde que tenía cinco años.

Hablando en el programa, Brittani dice: "Cuando mi mamá hace cosas simples como lavarme el cabello o lavarme el cuerpo, me hace sentir cómoda". "La mejor manera de comenzar nuestro día es en la ducha", dice Mary, y agrega: "La amo y no veo nada malo".

Mientras que algunos podrían ver la relación madre-hija como un poco extraña, Mary dice que en realidad piensa que otras personas son las raras.

En declaraciones al New York Post, dijo: "Hay tantas madres e hijas que no están cerca, y si piensan que es extraño, es porque no están cerca".

La pareja se ha duchado juntos desde que Brittani tenía cinco años. Crédito: TLC

Brittani admite que sus propios amigos encuentran que su fuerte vínculo con su madre es un poco inusual, pero eso no le importa.

Además dijo a The Post: "Es mi madre, es mi amiga número uno, puedo decirle cualquier cosa".

Mary admite que su estrecha relación con su hija ha causado cierta tensión con su novio Frank, pero dice que solo tiene que aceptarlo.

Ella agrega: “Ha causado algunos problemas en mi relación, pero él tiene que aceptarlo, así es como es. Él sabe que lo amo, pero amo a mi hija más, ella es mi vida ".