Donald Trump amenaza con desplegar el ejército si continúan los disturbios en EEUU

El presidente Donald Trump prometió este lunes restaurar el orden en Estados Unidos tras el mayor estallido de protestas en décadas por la muerte de un ciudadano afroamericano en manos de un policía blanco, amenazando a los estados con desplegar a los militares si no cesa la violencia.



Una semana después de que la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años que fue asfixiado por un policía blanco que lo inmovilizaba en Minneapolis, las protestas se extendieron de costa a costa y las manifestaciones en su mayoría pacíficas derivaron la noche del domingo en disturbios.



En la capital Washington se registraron desórdenes en las inmediaciones de la Casa Blanca con destrozos, fuegos encendidos por los manifestantes, banderas estadounidenses en llamas y muros pintados con consignas contra la policía.



La Casa Blanca quedó a oscuras y el presidente tuvo que ser alojado en el búnker.



"Lo que pasó en la ciudad anoche es una deshonra absoluta", dijo Trump en una discurso pronunciado en la Casa Blanca al mismo tiempo que la policía dispersaba una protesta a pocos metros del edificio.



Trump anunció que desplegará militares en la capital para detener "los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los ataques y la destrucción gratuita de la propiedad".



"Estoy enviando miles y miles de soldados fuertemente armados", aseguró y amenazó al resto de ciudades que si no toman decisiones para frenar las protestas va a desplegar al ejército estadounidense para "arreglar rápidamente el problema".



Poco después de que la policía despejó a los manifestantes apostados fuera de la iglesia de Saint John, un histórico edificio cerca de la Casa Blanca dañado el domingo por la noche al margen de la protesta, Trump llegó al lugar con una Biblia.



Este lunes la alcaldesa de Washington adelantó en cuatro horas el inicio del toque de queda, que comenzó a las 19H00 hora local (00h00 GMT). En Nueva York, la restricción de movimiento comenzará a partir de las 23H00 locales.



Durante la jornada, Trump responsabilizó a la "izquierda radical" de las movilizaciones y criticó a los gobernadores por "débiles" y los instó a "imponerse".



Estas protestas se producen en un momento en que más de 100.000 personas han muerto en Estados Unidos por el nuevo coronavirus, y en que las medidas tomadas para mitigarlo han dado un fuerte golpe a la economía en un año electoral.



La epidemia ha tenido un impacto devastador en la comunidad negra y algunos estudios muestran que esta población sufre una mortalidad hasta tres veces más que la de los blancos.



"Tenemos hijos negros, hermanos negros, amigos negros y no queremos que mueran", dijo a la AFP en la localidad de Saint-Paul Muna Abdi, una manifestante negra de 31 años. "Estamos cansados de que esto se repita, esta generación no lo va a permitir", afirmó.