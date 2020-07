Karl Penhaul, un antiguo reportero estrella de la CNN y Al Jazeera, que presentó un video desde la línea del frente de la guerra contra las drogas en Colombia, desde Gaza bajo el ataque de los israelíes y desde las víctimas del terremoto de Haití, ha sido objeto de fuertes ataques por parte de los medios de comunicación sudamericanos, según destaca el sitio Techbizweb.com, dirigido por Claire James.

Después de haber sido despedido o dejado bajo una nube de una sucesión de puestos, Penhaul trabaja ahora como un hacker a sueldo en esquemas de venta al descubierto: destruyendo empresas, puestos de trabajo y potencialmente comunidades en medio de una pandemia y recesión mundial. Estos esquemas, que han sido recientemente proscritos por el gobierno turco y que están siendo impugnados legalmente en diversas jurisdicciones, implican ganar dinero con el fracaso de las empresas, esencialmente apostando por las caídas de los precios de sus acciones.



La venta en corto es una práctica sencilla que está abierta a abusos y que en la actual crisis económica mundial puede tener consecuencias devastadoras para las empresas. Las consecuencias afectan a los accionistas, pero también a los empleados ordinarios de las empresas que trabajan a toda máquina para salir del colapso económico causado por la pandemia Covid-19.

El proceso de venta en corto es bastante simple. Un inversor toma prestadas unas acciones, las vende y luego las vuelve a comprar para devolverlas al prestamista. Si el precio cae o se hace caer mientras tanto, entonces se obtiene la ganancia. Obviamente esta práctica puede ser muy manipulada.

Los informes negativos sobre una empresa, sus productos o la gestión pueden hacer que el precio de las acciones de esa empresa caiga artificialmente. Es esta práctica la que se describe en la película, “La Gran Apuesta (The Big Short)”, sobre la crisis financiera de 2008.

La diferencia es que el equipo que se quedó corto en el mercado de hipotecas de alto riesgo no creó el colapso. Se dieron cuenta de que la deuda en la que se basaba el mercado no tenía ningún valor y calcularon que esto simplemente no podía sostenerse. Millones de personas perdieron sus casas y trabajos y un pequeño número de especuladores hicieron una fortuna. El equipo de The Big Short no creó o inventó la debilidad intrínseca del mercado subprime. Investigaron y apostaron que quedaría expuesto.



La diferencia entre el Big Short y el tipo de tratos en los que está implicado Karl Penhaul, es que lo que Penhaul y sus co-conspiradores tratan de hacer es destruir la reputación de las compañías en las que han tomado posiciones cortas para obligar a que el precio caiga lo más lejos y lo más rápido posible. Están haciendo esto en el contexto de un mercado de valores muy volátil y en un momento en que muchos medios de vida se han visto amenazados en todo el mundo.



Los detalles de los tratos exactos en los que Penhaul está involucrado son parte de una investigación en curso. La historia fue desvelada inicialmente por un sitio de análisis de medios de comunicación en Guatemala.

El análisis cuestiona con razón la carrera de Penhaul hasta la fecha a la luz de su participación en la manipulación del mercado de valores ahora. Penhaul se describe así mismo en Linkedin como un ex-periodista tratando de hacer dinero para volver a casa en el Reino Unido. La pieza sugiere que podría haber sido colocado en una “no-fly list” (lista negra para no viajar) por el gobierno de EE.UU. debido a sus asociaciones con grupos terroristas colombianos, con Hamas, e Irán. O porque no advirtió a las autoridades sobre un posible ataque al presidente George Bush. También vincula al ex reportero con sitios web e individuos neonazis y antisemitas.



El tema que recorre las alegaciones del artículo es claro. Penhaul ha estado recibiendo dinero durante mucho tiempo por los terroristas colombianos del narcotráfico para informar favorablemente y quizás incluso por Hamas y los iraníes. Incluso implicaba que se le pagaba un soborno por su participación en la liberación de un trabajador petrolero escocés o al menos producía una cobertura positiva de los secuestradores.

Mucho de esto podría ser defendido como un periodista de primera línea comprometido políticamente haciendo su trabajo. Y tal vez el dinero no cambió de manos. Pero si estas nuevas acusaciones son ciertas, se ha hundido a un nuevo nivel que también se burla de esta aparente simpatía por el desvalido o el revolucionario.

Las empresas que se derrumban por ventas al descubierto no sólo están compuestas por accionistas institucionales o incluso pequeños accionistas individuales, sino también por los hombres y mujeres que trabajan en la empresa. En un momento en que muchos millones de personas están perdiendo sus empleos, son ellos los que pagarán el precio de la venta en corto de acciones en las empresas de sus empleadores, mientras que personas como Karl Penhaul son sobornadas. O parafraseando su página de LinkedIn: ha pasado del periodismo a usar sus habilidades para dejar a la gente sin trabajo.