Cómo es la App que gestiona los riesgos de los juegos de casino tradicionales y las apuestas online

Las mejores casas de apuestas pueden ofrecerles a los usuarios una amplia cantidad de beneficios que hace que apostar sea muy atractivo, pero pueden presentar muchos riesgos para el usuario. Por eso, hoy vamos a contarles cómo funciona la aplicación que gestiona los riesgos en los juegos de mesa y de apuesta.



El riesgo que corren las apuestas deportivas o los casinos, no es solamente para los usuarios sino también para los operadores.



¿Qué es la gestión de riesgo?

La gestión de riesgo es el trabajo que se lleva a cabo para poder disminuir o prevenir todo tipo de riesgos. En muchas casas de apuestas existen aplicaciones que ayudan a que se pueda reducir todo tipo de problema que puede surgir en ellas.



¿Cuáles son los beneficios de esta aplicación?

Estas aplicaciones ofrecen el beneficio de que las casas de apuestas sean seguras, cumplan con el pago y no sean estafas. Además, también sirven para detectar irregularidades en los apostadores y verificar que todos los datos que estos presentan sean verídicos. Pero estas aplicaciones no solo sirven para las casas de apuestas sino que también sirven para distintos juegos de mesa.



La funcionalidad es muy importante, ya que esta hará que todo se cumpla de acorde a la ley.

¿Cómo es la verificación del usuario?

Es muy importante para la aplicación que cuente con un sistema que verifique la edad del jugador. Las apps pueden verificar ese dato, utilizando la combinación de datos. Esta combinación se lleva a cabo pidiendo el documento de identidad más una “videoselfie”.



A este sistema se lo llama “Doble verificación”, y es capaz de comparar la foto del documento con la persona que realiza el video. Esto tiene el beneficio de que menores de edad no puedan registrarse en la casa de apuestas.



Pero, no todo es beneficioso. Si bien este sistema “dual” puede proteger a los menores, esta no previene de que gente mayor pueda tener una adicción al juego.



Para este problema, una de las soluciones que ofrecen las aplicaciones es la posibilidad de ponerle un límite al gasto que puede hacer un jugador. Esto hace que una vez que el usuario haya alcanzado su límite, sea bloqueado de la aplicación o que se le impida volver a apostar durante un periodo de tiempo.



Sin embargo, esto excede a los usuarios que eligen jugar en casinos tradicionales, ya que no se puede imponer un límite de fondos. Claramente no es lo mismo limitar al usuario a que haga pronósticos de futbol en línea que hacerlo en casinos fuera de línea.



Para resumir la aplicación trabaja para tratar de prevenir distintos problemas que pueden traer las apuestas, como lo son las apuestas de menores, los problemas de adicción al juego, entre otros. En todas las apuestas vamos a tener que enfrentar algún riesgo, por eso es muy importante saber que todas las aplicaciones de riesgos trabajan para mejorar día a día y ser los más útiles posibles.