Ómicron, la nueva variante del Covid-19 que se sigue expandiendo en todo el mundo

Nuevos países, entre ellos, anunciaron el viernes la llegada de la variante ómicron del coronavirus que, aunque todavía no ha causado muertes, según la, provocó múltiples restricciones que amenazan el crecimiento económico.La directora gerente del Fondo Monetario Internacional,, indicó que la nueva variante puede desacelerar la recuperación y forzar al organismo a revisar a la baja sus proyecciones económicas globales.'Una nueva variante que puede expandirse rápidamente puede hacer mella en la confianza y en este sentido, probablemente veremos recortes sobre nuestras proyecciones de octubre sobre crecimiento global', señaló.En esa última estimación, el FMI ya había recortado su optimismo, estimando un crecimiento del PIB mundial del 5,9% en 2021 en vez del 6% anterior. Para 2022, esperan un progreso del 4,9%.Más de una semana después de queanunciara su detección, la nueva variante ya ha sido registrada en 38 países y ha hecho cundir el pánico en numerosos gobiernos, que endurecieron medidas sanitarias y cerraron fronteras.Al mismo tiempo, la pandemia de covid-19 sigue causando estragos en numerosos países:registró en octubre su mes más mortífero desde la pandemia, con 74.893 muertes relacionadas con el virus, indicó la agencia de estadísticas Rosstat. En total, el número de decesos supera los 520.000.En todo el(Unión Europea más Noruega, Islandia y Liechtenstein) se habían notificado 109 casos dehasta el mediodía del viernes, según el(ECDC).





Además, varios países como España, Estados Unidos o Australia empezaron a señalar casos de presunta transmisión local, con pacientes infectados que no habían viajado al extranjero.



Túnez y México anunciaron el viernes sus primeros casos y el subsecretario mexicano de Salud, Hugo López-Gatell, aprovechó la ocasión para denunciar que el cierre de fronteras no es una medida útil para contener las variantes.



La aparición de esta variante es 'la prueba definitiva' del peligro de las desigualdades, declaró a la AFP el presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Francesco Rocca, que recordó la amenaza de ver 'variantes muy nuevas en lugares donde la tasa de vacunación es muy baja'.



- Muchas incógnitas -



Aunque la nueva variante parece ser altamente contagiosa, un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, dijo el viernes que no había recibido 'ningún informe de muertes relacionadas con ómicron'.