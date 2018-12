“Muñeco” González denuncia que la Federación de boxeo le dio la espalda

Acudimos a la casa del boxeador, Miguel "Muñeco" González para dar seguimiento del estado de salud. El atleta se encuentra en abandono después que el presidente de dicha identidad, Jack Uriarte se hizo responsable de la situación frente a medios de comunicación.

Pudimos comprobar la situación económica actual del boxeador y es precaria. González aún no está del todo bien y le falta la intervención médica para su ojo derecho que es el que tiene desmejorado.

Por los momentos, pugilista hondureño que nos representó dignamente exponiendo su físico por amor al arte, recibe algo de ayuda de sus amigos, pero la Federación de Boxeo solo lo ayudó con 2,500 lempiras y no se han comunicado con él.

ANUNCIA QUE SE RETIRARÁ DE LOS CUADRILÁTEROS

El “Muñeco” comentó que se aceptó el hecho de que no seguirá boxeando y se dedicara a entrenar a otros muchachos que aspiran dedicarse al deporte de las narices chatas y las orejas de coliflor.

Poco a poco, el boxeador está resignado porque no mira ayuda que le dé una recuperación que lo haga regresar a los cuadriláteros. “Recapacité y me dedicaré a dar clases de boxeo. Lo hacía cuando peleaba y ahora ese es mi sueño", comentó el boxeador.

"Por los momentos, necesito la operación pero le pido ayuda al pueblo, pueblo, algunos han hecho recolecta y me la han hecho llegar. Ahora no estoy trabajando y no puedo sostener a mi familia".

"Ya la operación del ojo izquierdo ya se está cerrando, solo que me molesta la claridad. Necesito unos medicamentos que son bastantes caros, ya se me terminaron dos y necesito comprarlos. Yo no miro al 100% porque tengo cataratas. Iba para la pulpería y no miré que había un escalón y casi me caigo", reveló “El Muñeco”.