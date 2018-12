El periodista y ex jugador Michael Robinson anunció que tiene cáncer con metástasis

Michael Robinson, periodista deportivo, reveló este lunes que sufre de un melanoma avanzado con metástasis.

Este tipo de cáncer que se ha propagado desde la parte del cuerpo donde comenzó (el sitio primario) a otras partes del cuerpo. Cuando las células cancerosas se desprenden de un tumor, éstas pueden viajar a otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo o el sistema linfático.



Robinson anunció que sufre de está terrible enfermedad en 'La Ventana' de la cadena SER de España.



El exjugador de fútbol, nacido en Leicester (Inglaterra), ha comentado que se notó un bulto en una axila, tras lo que fue diagnosticado: "Me dieron unas noticias tremendas: 'Michael, tienes cáncer, uno malo que no tiene cura", ha desvelado.



En cuanto al nuevo reto que tiene en con la enfermedad "Preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", dijo Robinson.



Michael Robinson se desempeño como futbolista en la Liga española en los años 1987 con el Osasuna de Pamplona. Luego de su retiro se dedico al periodismo en la que es un destacado comunicador del deporte.



Uno de los galardones que gano como periodista fue el premio de periodismo Manuel Vázquez Montalbán, patrocinado por el FC Barcelona.