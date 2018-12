Mayweather dispara: ''McGregor es mejor luchador que el tramposo de Canelo Álvarez''

El estadounidense Floyd Mayweather no se mordió la lengua para arremeter duramente contra el mexicano Canelo Álvarez mientras decide si finalmente volverá a pelear con Manny Pacquiao como lo dijo en septiembre.

Mayweather: ''Podría hacer que Cristiano Ronaldo juegue para el Newcastle''.

Canelo firmó un contrato de 365 millones de dólares con DAZN y Floyd no desperdició la oportunidad para referirse al tema y recordar que él lo venció sin problemas en 2013.

''No importó si Canelo Álvarez se comió un filete con sustancias o no esa noche, esa fue la pelea más fácil de mi carrera. Conor McGregor es un luchador mucho mejor que el tramposo de Canelo. A mí me lleva 36 minutos o menos ganar más de 300 millones de dólares. A mí me lleva una noche y un combate lo que tú harás en cinco años y 11 peleas'', disparó Floyd contra el azteca.

Pero la cosa no quedó allí, ya que el pasado miércoles Mayweather utilizó el hashtag Woman Crush Wednesday (#WCW, una etiqueta que se usa para hablar de una mujer a la que se aprecia) para referirse a Canelo (Whoop Canelo Wednesday #WCW). Floyd añadió en su mensaje una jeringuilla y escribió debajo ''trabajo fácil''.

Por su parte, el pugilista mexicano se refirió a las palabras de Mayweather. ''Soy un luchador más completo ahora y sería mucho más competitivo. Tengo más experiencia, he mejorado mucho, así que sería diferente. Fue la experiencia quien me derrotó esa noche, y por eso fue también una pelea aburrida, porque él tampoco me hizo mucho''.