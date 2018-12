Premios DIEZ: María José Montoya la sureña que da la sorpresa en la categoría deportista hondureña del año

Ha tocado el turno de revisar el andar en la categoría mejor deportista hondureña de 2018 y se da una sorpresa porque es liderada por María José Montoya, oriunda de Choluteca, que quizá es menos conocida a nivel de medios que sus contrincantes, pero con muchos méritos para poderse llevar el galardón.

“Hace cuatro años se puede decir que ando en bici. He sido campeona nacional por cuatro años, de Centroamérica y también campeona Panamericana en Perú y subcampeona en Colombia, entre otros logros", dijo Montoya, , dijo la joven de 19 años.





"Estamos viendo cómo conseguimos para ir a una competencia en Europa y posiblemente a una copa del mundo, la verdad que muchas gracias y en su momento me dijeron que me habían nominado. Me siento súper alegre porque muchas personas me apoyan y creen en mí, cuando salió la noticia me mandaron unos amigos eso y yo muy contenta y gracias por nominarme”, continuó.



María José Montoya quien logró ganar medalla de oro latinoamericana en Perú y el primer lugar centroamericano en Panamá en enero, comanda la categoría con el 46 por ciento tras un 2018 muy exitoso.





En cuanto a sus oponentes, en segundo lugar con 38 por ciento está Michelle Ramírez, que obtuvo la medalla de oro en campeonato Centroamericano y del Caribe.

Y en tercer lugar Keyla Ávila y Sara Pastrana,ambas se encuentran empatadas y en el caso de Keyla, ganó medalla de bronce en 73 kg en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pastrana, nadadora, en el mismo certamen quedó entre las mejores ocho. Las votaciones se cerrarán el miércoles 9 de enero.