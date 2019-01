Pedro Espinosa: “Estoy agradecido con diario DIEZ por la nominación”

Pedro Espinosa ha logrado conquistar el primer lugar en la categoría de Mejor Deportista Hondureño del 2018, gracias a sus constantes logros obtenidos en el pasado año el catracho su amplio ganador en la encuesta realizada en la página web de Diario Diez.



El joven Espinosa ha comenzado a dejar en alto al país a pesar de su corta edad en el ecuestre y es por ello que muchos han reconocido esa labor para darle el primer lugar entre los demás competidores.



“Estoy muy agradecido con Diario Deportivo Diez por la nominación y por los que me votaron, para mi todos deberíamos ser el mejor deportista del año, pues cada uno hace su esfuerzo y merece este reconocimiento, así que los felicito a todos los que estaban nominados”, dijo Pedro Espinosa.



El jinete hondureño no puede dejar en el olvido lo que hizo el año pasado y es por ello que se muestra muy feliz y espera en este próximo desafío mantenerse entre los mejores del país para seguir incrementando su exitosa carrera.



“Fue un año de aventuras, hubo cosas que salieron mal y otras bien. Estuve trabajando duro para llegar a los Panamericanos, además pude estar en las olimpiadas juveniles en Argentina, donde obtuve una medalla de oro por equipos y una de bronce en lo individual”, indicó Espinosa.



El catracho Pedro Espinosa obtuvo 5,882 votos que equivalen al 29.4 por ciento de las votaciones en la categoría superando a Guillermo Erazo que recibió 4,608 que hacen un 23%.



Una de las cosas que más destaca el juvenil jinete es el valor del esfuerzo en un año que no olvidará. “Estuve en diferentes partes de Centroamérica compitiendo y entrenando, fue cargado,pero al final todo esto ha tenido su mérito”, cerró Pedro Espinosa.