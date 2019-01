Djokovic y Serena comienzan con buen pie su campaña por la gloria en Australia

Djokovic, primero del ránking de la ATP, se deshizo en esta primera ronda del estadounidense Mitchell Krueger, salido de las calificaciones y 230º del mundo, al que ganó por 6-3, 6-2, 6-2, mientras que Serena, exnúmero uno de la WTA, donde ahora ocupa el puesto 16, ganó a la alemana Tatjana Maria por 6-0, 6-2.

Con su triunfo en 2 horas y 3 minutos en el Rod Laver Arena de Melbourne, Djokovic ha alcanzado la segunda ronda del Australian Open durante trece años consecutivos.

El serbio se enfrentará al francés Jo-Wilfried Tsonga en segunda ronda, al que derrotó en la final de 2008 en Mebourne, para ganar el primero de sus catorce títulos de Grand Slam.

El tenista balcánico tuvo un mal comienzo, ya que perdió su saque para un empate a juegos de 1-1, antes de reaccionar inmediatamente.

Victoria de Zverev

Por su parte, el alemán Alexander Zverev, a quien algunos ven como un ganador potencial de un Grand Slam, pasó a la segunda ronda al derrotar al esloveno Aljaz Bedene por 6-4, 6-1, 6-4.

Zverev, de 21 años y cuarto cabeza de serie, pasó apuros en el primer set, pero luego se recuperó y dominó el resto del partido.

"He tenido muchas lesiones y el tobillo todavía está un poco hinchado. Pero hice todo bien durante mi preparación", afirmó Zverev, ganador del Masters de Londres en 2018, tras el encuentro.

Apuros de Halep

Por su parte, la número uno mundial, la rumana Simona Halep, pasó muchos apuros para derrotar a la estonia Kaia Kanepi (71ª), a la que se impuso en tres sets, por 6-7, (2/7) 6-4, 6-2.

Tras ceder el primer set y haber perdido el servicio en el segundo (2-1), Halep, que no terminó la temporada 2018 debido a una hernia discal, no estuvo lejos de una segunda eliminación consecutiva en primera ronda en Grand Slam, después de caer de entrada en el pasado US Open, precisamente frente a Kanepi.

Pero la rumana de 27 años supo reaccionar y ganar "mucho en confianza" para el resto del torneo.

Halep había alcanzado la final en Melbourne en 2018, cuatro meses antes de ganar su primer torneo de Grand Slam, en Roland Garros.

En la segunda ronda, se enfrentará a la estadounidense Sofia Kenin (37ª).