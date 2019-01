"La Barba" Harden rompe récords en el Madison Square Garden

James Harden vuelve a romper récords en esta temporada de ensueño que vive en cuanto a números personales. El escolta y base de los Rockets de Houston había expresado su emoción por volver a jugar en el mítico Madison Square Garden y lo celebró rompiendo 6 marcas históricas entre personales, de la franquicia y de la NBA.

“La Barba” anotó 61 puntos en 40 minutos jugados, lo cual se convierte en el máximo de puntos anotados en un parte en la carrera de James, además, es la segunda mayor cantidad de puntos anotados por un jugador en el “palacio de las tres mentiras” (no está en Madison, no es un cuadrado y no es un jardín). Con esta actuación, Harden rompe el record de más puntos sumados por un jugador de los Rockets de Houston en un juego.

La temporada de ensueño de Harden sigue creciendo, este sería su partido número 21 anotando 30 puntos o más de forma consecutiva, además de ser su tercero con más de 50 puntos en el mes de enero. James ya suma 5 encuentros con más de 50 puntos esta temporada y todo apunta a que “La Barba” será el ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular.