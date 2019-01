Nadal tras perder con Djokovic: "No fue mi mejor día"

"No fue mi mejor día", declaró el español Rafael Nadal, que cayó en la final del Abierto de Australia ante Novak Djokovic, muy superior (6-3, 6-2 y 6-2), este domingo en Melbourne.

"Además, claro que alguien jugó mucho mejor que yo esta noche", añadió el español, que hizo una lectura positiva de su regreso tras cuatro meses fuera del circuito por lesión.

"He pasado momentos duros en el último año. Solo jugué nueve torneos (en 2018) y desde el US Open no pude jugar hasta la primera ronda aquí", recordó sobre su retirada ante Juan Martín del Potro en Nueva York por una lesión en la rodilla.

"Aunque esta noche no fue mi noche, es muy importante para mí estar aquí, ya que vuelvo de una lesión. Creo que he jugado un gran tenis durante dos semanas, con buena energía e inspiración para lo que viene", dijo.

Nadal llegó a Australia sin partidos oficiales en cuatro meses, únicamente disputando una exhibición en Abu Dabi en la que cayó con Kevin Anderson.

"Seguiré luchando duro para ser un jugador mejor", añadió el zurdo de 32 años.

EL CAMPEÓN

"Es una de las mejores, sino la mejor final que he jugado en un Grand Slam", declaró el número 1 mundial, que alcanzó los 15 grandes, a dos de Nadal y a cinco de Roger Federer, que ostenta el récord.

"Es un poco irreal que estemos todavía compitiendo a este nivel por los grandes títulos. Ha sido una noche increíble", dijo Djokovic, de 31 años.

"En estas circunstancias, quizás es el mejor tenis que he jugado contra Rafa en una final", continuó.

Djokovic se refirió a su regreso a la élite; ganando de forma consecutiva en Wimbledon, US Open y Australia, tras operarse del codo.

"Solo tengo que mirar lo ocurrido en los últimos 12 meses, tuve la cirugía hace 12 meses exactacmente. Ahora estoy delante de ustedes, con este título y tres de los cuatro Grand Slams, es increíble. Me quedo sin palabras", añadió.