Teofimo López, una mezcla de estilo descarado y una sustancia audaz en el boxeo

Teófimo López fue nombrado como el boxeador prospecto del 2018 por la cadena ESPN.

Y es que sus números (11-0, nueve KOs) han hecho que despierte el interés de todos los conocedores del boxeo en Estados Unidos.

Muchos creen que López, de 22 años, nacido en Brooklyn y de padre hondureño, será una de las próximas estrellas del cuadrilátero en Estados Unidos.

Este sábado el pugilista catracho enfrenta al veterano mexicano-estadounidense Diego Armando Magdaleno (32) en el Ford Center at the Star en Frisco, Texas, y ante de dicha pelea, el prestigioso periódico Los Ángeles Time, el más importante del estado de California, dedicó un artículo compleo a Teófimo donde destacam sus cualidades y excentricidades.

EL ARTÍCULO DE LOS ÁNGELES TIMES

Al igual que muchos millennials, el boxeador invicto Teofimo López, nacido en Brooklyn, quiere ser parte de la emoción con la que se vive el mundo actual.

Se ha convertido en una sensación de Internet al ofrecer un baile de videojuegos "Fortnite" durante una celebración de victoria por nocaut.

Volvió a animar a los millennials poniéndose la camiseta del mariscal de campo Kyler Murray de los Oklahoma Sooners minutos después de que este obtuviera el Trofeo Heisman (mejor jugador universitario) en la ciudad de Nueva York.

López, de 22 años, regresa al cuadrilátero en las instalaciones de práctica de los Dallas Cowboys, Ford Center at the Star, el sábado en la cartelera de ESPN conjunta de cuatro peleas encabezada por la pelea por el título de peso semipesado de la Organización Mundial de Boxeo entre Eleider Alvarez y Sergey Kovalev .

López (11-0, nueve KOs) ya presentó su último baile de victoria, algo influenciado por el receptor de los Pittsburgh Steelers, Antonio Brown y "Fortnite", en preparación para el veterano luchador zurdo Diego Magdaleno (31-2, 13 nocauts).

"Soy consciente de esas cosas, de que debes ser franco y hacer algo entretenido para captar la atención de los fanáticos y las personas fuera del boxeo. Estas son cosas que discutimos y que se revientan ", dijo López.

"Así que ya tengo este señalado, y recibí ayuda del receptor de cuatro estrellas de Mississippi, Elijah Moore. Él es muy talentoso. Me dijo: '¿Quieres volverte viral de nuevo? Éste es el indicado.'"

El boxeo de López ha sido tan contagioso como su clip de baile de la victoria. El deportista de peso ligero fue elegido como deportista del a;o por numerosos periodistas después de destruir en 44 segundos a Mason Menard el pasado mes de diciembre en el Madison Square Garden en la 38ª pelea profesional de Menard.

López se ganó al presidente de Top Rank, Bob Arum, quien presidió el desarrollo de Floyd Mayweather Jr., y al vicepresidente de Top Rank, Carl Moretti, veteranos de lucha bien informados sobre los cuentos de cautela enganchados al joven talento del boxeo.

"Siempre te preocupas por algo así con alguien que viene, pero Teofimo nunca perdió peso, nunca se metió en problemas, nunca hizo cosas fuera del ring para preocuparte, él disfruta estar en la televisión", dijo Moretti. "Teófimo no llegó tan lejos para llegar tan lejos".

López, con el objetivo de pelear por el título este año, no se inmuta, diciendo que "nada" le preocupa sobre Diego Magdaleno, su rival.

"Hablan altamente sobre las [credenciales] de estos luchadores y eso es bueno porque muestra hacia dónde nos dirigimos. Pero no veo a un ex contendiente ... Simplemente veo a un luchador que tiene miedo y sabe lo que se le acerca ", dijo López. “Venimos a traer la pelea cada vez. Nunca se ha enfrentado a un luchador como Teofimo López ".

La confianza suprema y la arrogancia imprudente es parte de la personalidad de un prospecto dotado.

"Es cierto", dijo López, sabiendo que con cada victoria, la aclamación y las personas que le dicen lo especial que es se amplificarán. “Es bueno que ellos crean eso, porque yo también lo creo. Mi padre [Teofimo Sr.] siempre me ha hablado muy bien desde que empecé a boxear y durante esos años siempre he trabajado para respaldarlo.

"Así que es casi lo mismo con todos los que están detrás de mí ahora". El elogio "es una bendición para mí no permitir que nunca llegue a mi cabeza. En el momento en que olvidas de dónde vienes y dónde empezó todo, olvidando los tiempos difíciles que sucedieron, es cuando caerás ".

López, nacido en Brooklyn antes de mudarse a Florida a los 6 años, tiene dos hermanas mayores y dijo que está motivado a devolver el apoyo que sus padres le brindaron, teniendo en cuenta la decepción de su experiencia en los Juegos Olímpicos de 2016.

Finalmente luchó por Honduras en esos Juegos de Verano luego de que USA Boxing le otorgó el puesto de peso ligero del equipo olímpico a Karlos Balderas de Santa María, una decisión que López describe como "política" después de la carrera victoriosa de López a través de los Golden Gloves y los combates clasificatorios olímpicos.

"Ellos tenían planes para mí para el equipo de 2020, pero yo tenía mis propios planes", dijo López.

“Dios me humilló tres veces en los aficionados cuando me sorprendió pensar que lo sabía todo. Sé que puedes perderlo todo en una fracción de segundo en este deporte si te sientes demasiado cómodo. Nada en la vida es prometido. Hago un túnel de visión en mi mente sobre eso ".

Una victoria sobre Magdaleno el sábado debería abrirle la puerta a López a un puesto el 20 de abril en la cartelera de pago por visión de Top Rank de la defensa del título del campeón de peso welter Terence Crawford contra el inglés Amir Khan en el Madison Square Garden.

López dijo que espera pelear contra el reciente campeón de peso ligero José Pedraza en algún momento de este año.

"El boxeo me hizo quien soy, y la política me enseñó a no dejar que los jueces dicten si voy a ganar la pelea", dijo López. "Te diré cómo lo estoy ganando".

Y luego te mostrará su último baile.