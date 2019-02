La familia Patriots ama al coordinador defensivo Brian Flores

DIEZ quiso saber el punto de vista de los jugadores de New England con respecto al entrenador hondureño del equipo defensivo que jugará mañana el Super Bowl contra los Rams.

“Amo al coach Flo”, comenzó diciendo Julian Edelman, el wide receiver o ala cerrada de los Patriots, cuando le consultamos sobre el entrenador defensivo de origen hondureño, Brian Flores que hoy domingo enfrentan a los Rams en la edición 53 del Super Bowl.

Edelman es uno de los jugadores estelares del equipo, después de Brady, él y Rob Gronkowski son los mayores protagonistas del equipo.

“¿Honduras? Cómo estás?”, nos dijo en español “the Squirrell” o la Ardilla como le apodan al californiano que de inmediato comenzó a hablar bien de Flores y de hecho contó una experiencia personal con el catracho.

“Amo al coach Flo. Recuerdo en mi primera campaña en los partidos de pretemporada, me senté junto a él en el bus. Desde allí pensé que era un tipo que tenía una gran cualidad con su autocontrol. Íbamos para el Lincoln Financial Field (el hogar de los Eagles) y me habló mucho sobre tener tranquilidad, pero también puedo decir que es un tipo duro, que trabaja muy fuerte, y tiene mucha autoexigencia para sí mismo, yo lo aprecio mucho como entrenador”, dijo el receptor de los Pats.

Los jugadores le tienen mucho cariño y lo muestran en sus palabras como lo hizo el safety Devin McCourty, gemelo junto a Jason, también del equipo defensivo, que estarán en el partido de la temporada del fútbol americano.

“Es un tipo increíble, antes de ser coordinador defensivo fue entrenador de linebackers y safetys. He estado tres o cuatro años bajo su mando y me ha enseñado mucho acerca del juego, sobre ser un futbolista, un padre, un esposo y lo considero más que un entrenador. Me ha enseñado mucho acerca de la familia, sobre el trabajo duro, nos habla sobre como sus padres han venido desde abajo para apoyarlo a él y sus hermanos”, dijo con gran orgullo el mellizo que reconociendo ese valor que tiene la familia, tendrá a su madre en el Super Bowl.

El sentimiento por el entrenador de padres hondureños es fuerte y seguro le van a extrañar cuando muy probablemente se marche la próxima semana a Miami a firmar con los Dolphins como su nuevo entrenador en jefe.

Otro de los jugadores en el roster de los Patriots que ha tenido un gran rendimiento desde que Flores ha asumido como el coordinador defensivo (sin ser nombrado oficialmente), es el linebacker Kyle Van Noy. El defensivo proveniente de la universidad de BYU, tampoco se guardó palabras de admiración para Flores.

“Es una buena persona, un gran entrenador, un buen hombre de familia, representa a Honduras de una manera muy muy positiva. Es muy buen entrenador y seguro tendrá mucho éxito”.

Los jugadores muy seguramente extrañarán a Flores, uno de los entrenadores con más carisma del equipo y que con la educación que le inculcaron sus padres hondureños, se ha ganado el corazón de toda la familia de los Patriots.

“Es un gran entrenador, ha hecho muchas cosas por mí, me ha enseñado sobre liderazgo, ha mejorado mucho la defensa este año, nos ha traído un par de cosas que han ayudado. Ha hecho un gran trabajo y marca la diferencia y estamos listos para esta semana”.Devin McCourty.



-Brian Flores también es muy recordado porque su grito se escuchó cuando le dijo al exjugador de los Patriots, Malcom Butler, “Three corners, Malcom go (tres esquineros, Malcom ve)”, y fue a hacer la intercepción a Russell Wilson en el Super Bowl 49 que los Patriots le ganaron a Seahawks.



-Antes de Flores, el entrenador de la defensiva de los Patriots era Matt Patricia, quien se fue a Detroit Lions para ser el entrenador en jefe de ese equipo, tal como pasará con el hondureño.

