Escalofriante relato de Kvitova: "Se cortaron todos los dedos de mi mano izquierda"

Graves heridas la llevaron a estar muy cerca del retiro. Petra Kvitova es una de las mejores tenistas en la actualidad, pero en el 2016 vivió una pesadilla.

La jugadora ha declarado finalmente en el juicio del asalto a su casa hace ya un par de años, mismo que la llevó al borde del retiro profesional por unas graves heridas.

"Lo cogí con las dos manos y sostuve la hoja del cuchillo con la mano izquierda. Me la quité del cuello, caí al suelo y vi que había sangre por todas partes", contó, según publica el portal checo www.idnes.

Un hombre se hizo pasar por un trabajador que revisaba el sistema de agua caliente de su apartamento. Este no cesó hasta llevarse todo el dinero que tenía la tenista en su poder.

"Se habían cortado todos los dedos de mi mano izquierda y también los nervios de mi pulgar y mi dedo índice. Incluso hoy en día, la movilidad no es del 100%, no tengo sensibilidad en las puntas del pulgar y del dedo índice. Después me preguntó que cuánto dinero tenía. Dije que unas 10.000 coronas (alrededor 400 euros) y dijo 'OK'. Le di lo que tenía, se fue y llamé a emergencias y luego a la policía", fue el escalofriante relató de Kvitova.

Petra es actualmente subcampeona del Abierto de Australia 2019, tiene 28 años de edad y ha ganado 26 títulos profesionales desde 2006.

La tenista confesó que recuerda perfectamente al asaltante: "Supe que era él en el momento en que le vi. Recordé sus ojos, principalmente".

Aquel ataque dejó a la doble campeona de Grand Slam con una secuelas físicas y psicológicas que arrastrará toda su vida. "Dudo que pueda olvidar lo que me ha pasado", sentenció.