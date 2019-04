Magic Johnson renuncia como presidente de los Lakers

Sorpresivamente Magic Johnson anunció este martes su dimisión como presidente de Los Angeles Lakers a un partido de culminar la temporada frente a Portland Trail Blazers.

Magic asumió el cargo del equipo en marzo del 2017 después de que fuera despedido Miltch Kupchak como gerente general y destituyeran a Jim Buss quien era el vicepresidente ejecutivo.



En su ultima rueda de prensa con el equipo de Los Angeles, Johnson se mostró muy sinceros y manifestó que se va de la institución porque esta 'harto de recibir puñaladas por la espalda y cuchillos'.



El legendario jugador de la NBA expresó que quiere tener una vida tranquila, cosa que no tenia estando al cargo de los Lakers "Quiero volver a divertirme como antes de aceptar este trabajo" explicó.



Y añadió: " Era mas feliz cuando no era presidente de los Lakers. Me divertía más estando al otro lado del deporte".





El mítico jugador había aceptado el cargo por la buena relación que tiene con la propietaria del equipo Jeanie Buss, y a quien considera como una hermana y por eso no tuvo el valor de anunciarle su decisión a ella en persona."Sabia que no podía decírselo en la cara, no soportaría decírselo de frente" manifestó Johnson.



Una de las espinitas que se llevará clavada Magic será el de no haber podido fichar a Anthony Davis de los Pelicanos de Nueva Orleans, y reconoció que era su responsabilidad. "No me gustaron los rumores que se convirtieron en puñaladas por la espalda" comentó al respecto.



Johnson deja al equipo a un partido de terminar la temporada, pero le desea lo mejor a la institución en la recta final de la NBA. " Espero que después de esta temporada, Lakers pueden ir en la dirección correcta, y desde luego que van camino a ella." culminó.



Por su parte la institución a través de un comunicado agradeció a Magic por su contribución al equipo durante estos dos años que estuvo al cargo de la presidencia.