Admirable: Josec "Escorpión" Ruiz recibe premio por destacar fuera del país

El boxeador Josec "Escorpión" Ruiz recibió un premio de parte de la organización Hondureña Francisco Morazán en Miami por su destacada trayectoria en el cuadrilátero.



El "Escorpión" Ruiz recibió una placa, un trofeo y una medalla en Miami, Estados Unidos donde se encuentra entrenando mientras le sale una nueva pelea en tierras de Tío Sam.





"Es un reconocimiento muy significativo porque ser reconocido en un país como Estados Unidos después de estar en mi propio país muriendo de hambre, sin tener el apoyo de empresas privadas, Gobierno e incluso de mi misma gente y luego llegar acá y ser galardonado es algo importante", dijo Josec Ruiz.



El púgil catracho que ya sumó su primera pelea en Estados Unidos y logró imponerse al argentino José Aubel sigue demostrando su capacidad en el cuadrilátero.





"Me hace sentir orgulloso de toda mi lucha que he hecho en mi carrera, además me motiva e impulsa a seguir trabajando para demostrarle a toda la juventud hondureña que mientras uno no pierda la fe en uno todo es posible", comentó Ruiz.



Josec Ruiz ya tiene fecha para su siguiente pelea, será el 24 de mayo en Miccosukee Resort Y Gaming Dome de Miami, pero todavía no conoce a su rival.