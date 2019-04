Dulce Flores, una nadadora que ya vale oro en Honduras

Ella es Dulce Flores, de 16 años, una de las atletas del Club Tiburones que sobresalió en el Campeonato Nacional Individual de natación celebrado los días 5,6,7 del presente mes en las instalaciones de la Villa Olímpica Tegucigalpa.

Dulce dice que comenzó a practicar natación desde los tres años de edad porque fue una recomendación médica que le dieron a ella ya que practicar esta disciplina le serviría como una terapia.



La menor es actual nadadora del Club Tiburones de la capital en la categoría juvenil B, de 15 a 17 años. Los que la han visto nadar dicen que ya no es un prospecto sino que se esta convirtiendo en una realidad en la natación hondureña.



Flores se considera una joven muy alegre y social, que le gusta disfrutar de la vida, escuchar música, salir de compras con su familia o amigos y que ama el deporte que practica.



La nadadora aparte de hacer natación, también estudia por la mañana y esta en último gradado en el Instituto Evangélico Virginia Sapp, con muy buenas calificaciones.



La menor de edad fue una de las grandes figuras del torneo nacional individual de natación que se disputó los días viernes,sábado y domingo en las piscinas de la Villa Olímpica.





Dulce también a su corta edad ya representó a Honduras internacionalmente. Su primera experiencia fue en el año 2014, en el campeonato centroamericano, campeones y sub-campeones, en la cual quedó en el segundo lugar a nivel del área.



En el nacional la rompió



El campeonato se llamó nacional individual piscina larga, en el cual a Dulce le tocó participar en siete pruebas y en las siete ganó una medalla.



Dulce dice que la preparación para este torneo fue bastante difícil ya que les tocó ir a entrenar todos los días y que los entrenadores intensificaron los entrenamientos para que ellos pudieran tener mejor rendimiento en el campeonato.



"De lunes a sábado nos tocó venir a entrenar duro .En mi caso, mi estilo es mariposa, entonces en los entrenamientos me metieron bastante estilo mariposa", Comentó.



Su entrenador Luis Pastrana, fue pieza clave para que Flores conquistara las medallas, ya que él motivaba a cada uno de los atletas para que dieran lo mejor de cada uno de ellos en ese torneo.



"El entrenador nos motivaba para que mejoráramos nuestros tiempos así lograr marcas para ir al campeonato CCCAM que será en Barbados", explicó.



Fueron siete medallas que logró Dulce en total en el torneo nacional individual, conquistando cuatro de oro, dos de plata y una de bronce.





Las cuatro de oro que obtuvo fueron en las pruebas de 50 metros libre, 100 metros mariposa, en el 50 metros pecho y en 50 metros mariposa.



Las dos de plata las consiguió en 50 metros dorso y 100 metros pecho, mientras que la de bronce la ganó en 100 metros libre.



"Me sentí muy alegre ya que fue una competencia muy reñida y eso tiene más valor para mi", comentó.



Y añadió: "Todas teníamos el mismo tiempo y la que más se esforzara iba ser la ganadora y gracias a Dios me fue muy bien".



Sus familiares, amigos y compañeros de equipo la felicitaron por las siete medallas que ganó en el campeonato. "Mi familia esta muy orgullosa de mi me felicitaron igualmente mis amigos y compañeros de equipo".



También la nadadora resaltó el trabajo de sus compañeros ya que ellos también tuvieron una muy buena participación. "Yo también me siento orgullosa de mis compañeros ya que algunos ganaron medalla y eso es bueno para el equipo" afirmó.



Este torneo sirvió para que Dulce logrará nuevos récords de lo que va de su carrera como nadadora. " Pude mejorar mis tiempos en este torneo, el tiempo que tenia antes en los 50 libres era 29.04 y en este torneo el que hice fue 28.02".



Ya es reconocida



Dulce a sus 16 años ya ha tenido el honor de representar en varias ocasiones a Honduras en esta disciplina internacionalmente y de manera muy sobresaliente conquistando varias medallas.



Los países en que la nadadora a representado al país han sido, Estados Unidos, Panamá y Barbados.





Su participación en esos países ha sido muy exitosa, ya que ha conseguido las metas que ella llevaba a esos eventos obteniendo así algunas medallas.



"El año pasado fui a CODICADER y en las dos pruebas que participé en las dos gane medalla de plata", recordó.



Así la definen.



El entrenador del Club Tiburones de la capital, Luis Pastrana, se mostró muy satisfecho por la participación que tuvo su nadadora Dulce Flores.



"Dulce en este torneo mejoró sus marcas y acercándose para ir al torneo CCCAM, así que estoy muy satisfecho con la participación de ella", comentó.



Pastrana dice que Flores es una nadadora muy talentosa y que si sigue entrenando como lo ha estado haciendo hasta el día hoy puede convertirse en una nadadora de talla internacional.



"Si ella hace un balance entre sus estudios y el deporte puede llegar lejos, ya que es una nadadora muy talentosa, un prospecto ya mostrándose y si sigue cumpliendo con las metas se puede convertir en una nadadora de proyección internacional", finalizó.





Cabe mencionar que e Club Tiburones fue el segundo equipo que más medallas ganó en este campeonato quedando solamente detrás del Club Defilnes Sampedranos.



Dulce Flores es una hondureña muy talentosa con mucha proyección en este deporte y espera seguir representando dignamente a Honduras a nivel nacional como internacional.