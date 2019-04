Samaria Eguigure, la pequeña que sobrevivió al fuego para ser una sirena en el agua

La vida de Samaria Eguigure ha sido muy difícil, pero ella ha demostrado ser una guerrera y ha salido adelante. Cuando tenía apenas ocho meses de nacida sufrió un accidente donde casi muere.



Sin luz eléctrica en Rancho del Obispo, Yucarán vivía Samaria con sus padres; el sábado 13 de mayo, previo al Día de las Madres del año 2000, su padre encendió una lámpara coleman que terminó explotando en la habitación donde ella dormía, el mosquitero agarró fuego cayéndole en todo su cuerpo y cara del lado derecho.



"Lastimosamente la lámpara explotó y el mosquitero agarró fuego y fue cuando me quemé, las quemaduras fueron de tercer grado por eso es que me amputaron los dedos de mis manos", recuerda Samaria Eguigure.



La pequeña pasó tres meses interna y fue hasta que llegó una brigada estadounidense que la revisó y le dieron la opción de ser operada en el país norteamericano.

Samaria Eguigure ha mejorado sus tiempos desde que entrena todos los días.





"Mi familia siempre ha sido de escasos recursos, pero con mucho sacrificio y con ayuda lograron mandarme a Estados Unidos para que me pudieran realizar la cirugías para mejorar", dijo Eguigure.



Y agregó: "Han sido momentos difíciles, pero también alegres porque no todo en la vida es malo, al inicio fue complicado porque nosotros los discapacitados sufrimos de bullying de alguna u otra manera, quizás solo con la mirada de la gente uno se siente mal".

Una persona que le ayudó mucho en su vida fue Wendy Lorena una psicóloga que fue la primera entrenadora que tuvo Samaria.



"Ella me ayudó mucho a superar lo de esconderme, antes nadie me iba a mirar las manos, siempre las andaba tapadas, por ella pude dejar de esconderme y ahora si me dicen algo no me ofendo, la única opinión que me importa es la de mi familia", aseguró la nadadora catracha.



SUS INICIOS EN NATACIÓN

La hondureña Samaria Eguigure ahora está dedicada a destacar en la natación, el deporte que le ha abierto las puertas y que espera grandes cosas de ella.



"Tuve la oportunidad de conocer al entrenador Omar que me invitó a un campamento de atletismo y lo intenté, pero no me gustó, siempre he preferido la natación y me habían hablado de esa disciplina y gracias a Dios me pasaron acá y fue como empezó todo", comentó Samaria Eguigure.

La natación es la mayor pasión de la vida de Samaria Eguigure.





El nadar es algo que siempre le ha gustado desde que radicaba en su pueblo en Yuscarán. "Ya sabía un poco, uno que es de pueblo siempre normalmente aprende y yo lo hice en Yucarán, siempre me gustó".



Además añadió: "Cuando estoy en el agua siento emoción, adrenalina y eso me gusta mucho, es una pasión que tengo por la natación".



El 20 de abril Samaria Eguigure viajará a Sao Pablo, Brasil, para competir y tratar de conseguir marcas para clasificar a los Juegos Parapanamericanos en Lima, Perú que se realizarán del 23 de agosto al 1 de septiembre.



"Con el entrenamiento que tengo estoy segura que puedo lograr esa clasificación a los Juegos Parapanamericanos, es el objetivo que tengo", indicó Eguigure.

La catracha espera conseguir la clasificación para los Juegos Parapanamericanos.





La nadadora de 19 años de edad actualmente competirá en las pruebas 50 y 100 metros libres, además de 100 pecho donde intentará clasificar para representar al país.



"Mis entrenadores me han ayudado ha mejorar mis tiempos, espero regresar al país con esa clasificación e ir a Lima a dejar el nombre de Honduras en lo más alto", comentó la nadadora.



Samaria Eguigure actualmente cruza su segundo semestre de la carrera de banca y finanza en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.