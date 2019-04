Papá de Teófimo López: "En la próxima pelea agarrará la bandera y se la enseñará a Honduras"

Follow @fredyro19

Teófimo López es el atleta del momento en Honduras por estar a las puertas del título mundial. Su padre, del mismo nombre, atendió a DIEZ desde Nueva York para ratificar el amor de su hijo por el país y mandar un mensaje al ucraniano Vasyl Lomachenko.

"Peleamos en junio, este (ante Tatli) fue un eliminatorio por las 135 libras, peleáremos por el campeonato mundial; no sabemos con quién todavía, pero va a ser con los más grandes, peleamos con Tatli y lo noqueamos como si nada", comentó de entrada Téofimo padre.

Entre las opciones que se barajan para ese combate, que lo convertiría en monarca mundial por primera vez para el país, están el inglés Luke Campbell (31), el mexico-estadounidense Mikey García o el ghanés Richard Commey.

En cuanto al incidente tan comentado de la bandera catracha, que mucho interpretan como un rechazó a la misma, López dice que "nosotros representamos a Honduras, mi hijo le tiene bastante cariño; cuando Magdaleno habló mal del país mi hijo lo agarró personal, después de la pelea que lo mató y barrió y dijo que lo hizo por Honduras".

Y prosiguió. "Cuando me metí a la cámara él me miró emocionado y me empujó a mí, no a la bandera. Está enfrente de las cámaras, le van a levantar la mano y lo van presentar como ganador, al final dijo '¡qué viva Honduras!'", garantizó.

Teófimo López hijo viene de batir con suma facilidad al finlandés de orígen albano-kosovar, Edis Tatli.

El papá del chico de 21 años, que peleó bajo el manto sagrado hondureño en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, clasificando por sus propios méritos, especificó que "nosotros no necesitamos nada de Honduras, lo que necesitamos es que los niños del país crean en él, que pueden ser iguales, es lo más importante, subir al pueblo".

¿Levantará su vástago la bandera en julio que vuelva a pelear en caso de ganar? "Claro que sí. En la próxima pelea la va a agarrar y se la va a enseñar a Honduras, mi hijo siempre ha querido a Honduras".

A la gente le pide mayor comprensión y buenas vibras, pues en los combates de su hijo "ahí siempre ha estado la bandera, lo que pasa es que cuando una persona está peleando no puede estar agarrando la bandera, se lo presentan a la gente y levanta la mano".

"La gente debería estar feliz que este muchachito representa a Honduras y le llaman el catracho, siempre van a decir que es el hondureño boxeador", expresó.

Vasyl Lomachenko es el campeón de peso ligero y considerado por muchos uno de los mejores libra por libra del momento.

MENSAJE A LOMACHENKO

En torno al tan sonado envite con el ucraniano Vasyl Lomachenko, de 31 años, don Teófimo López indicó que "creo que al final del año, en diciembre, si Dios quiere, o talvez antes".

Eso sí, le quitó importancia al europeo: "Pero la gente tiene que entender que Lomachenko tiene dos correas, la WBO y la WBA, él no importa, mientras tengamos un título mundial no necesitamos pelear con él, solo está está tratando de no pelear con mi hijo, cuando una persona pone excusas es porque tiene miedo".

Concerniente a lo que dijo Lomachenko en cuanto a que Teófimo Jr. "no es nadie en el boxeo ahorita", tiene una contundente respuesta: "Está loco, mi hijo lo va a chapear, lo va a matar y él lo sabe, es demasiado fuerte".