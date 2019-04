Nadal clasifica a octavos, pero dejando dudas en torneo Godó

El español Rafa Nadal en su estreno en el torneo Barcelona Open Banc-Sabadell dejó muchas dudas ante el duelo que tuvo contra Leonardo Mayer, que estuvo a punto de eliminar a Rafa.

Nadal, comenzó el duelo perdiendo el primer set por 6-7, cosa que en las 14 participaciones que ha tenido el español en este torneo no había perdido su primer set.



Finalmente Rafa supo reaccionar a tiempo y terminó ganando el encuentro en tres sets (6-7,6-4 y 6-2) en dos horas y 49 minutos, consiguiendo así una victoria sufrida.



El español en este encuentro dejó muchas dudas y en varios momentos de partido se mostró muy dudoso como lo fue en las semifinales del torneo Montecarlo que perdió ante el italiano Fabio Fognini.



El juego duró casi tres horas y al finalizar Nadal lo celebró aunque reconoció que no fue lo que él esperaba. "No ha sido un partido agradable. La actitud ha sido correcta y he trabajado para poder seguir en el torneo", comentó.







En los octavos de final del torneo Godó habrá duelo de españoles entre Rafa y David Ferrer el cual se jugará este jueves y Nadal manifestó que sera bonito partido.



" El partido ante Ferrer es siempre bonito. ante un amigo. Es un día más especial porque es su último Godó", finalizó el tenista español.