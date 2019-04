Catracho Bellers visitará Honduras para realizar el primer campamento de baloncesto

Honduras se prepara para vivir una fiesta en el baloncesto en el mes de julio, con en el primer campamento "Catracho Ballers Skills Academy", de esta disciplina a realizarse en Tegucigalpa, impartida por los hermanos Marco y Christopher Flores, fundadores de Catracho Ballers.

Este campamento que se impartirá en el mes de julio contará con la participación de los hermanos Flores y exjugadores estrellas del baloncesto hondureño.



El evento está enfocado para jóvenes en las categorías masculino y femenino entre 11 y 19 años, quienes recibirán por dos días, la capacitación impartida por los hermanos Flores.



Esta idea de hacer este campamento viene de hace unos seis años atrás juntamente con los jugadores de la selección de nacional de baloncesto, pero lamentablemente no se había podido concretar nada anteriormente.



Los fundadores de Catracho Ballers, confiesan que esta iniciativa de hacer este primer campamento de baloncesto tomó más fuerza cuando vieron un encuentro de la selección sub-16 en Guatemala.



" La iniciativa fue cuando vimos un partido de la sub-16 de la selección de Honduras de baloncesto que perdió en Guatemala como por 30 puntos de diferencia y nosotros como atletas no nos gusta perder por esa cantidad y queremos ayudarles a subir de nivel", dijo Christopher.





Uno de los objetivos que traen los hermanos Flores al realizar este evento deportivo en la capital, es poder ayudar a los atletas a mejorar sus habilidades en el baloncesto hondureño e incluida la formación personal y académica.



"Lo que queremos es motivar, inspirar a jóvenes hondureños en este deporte para que también se conviertan en atletas-estudiantes y así puedan desarrollar el potencial que cada uno de ellos tienen", expresó Marco.



Además, Catracho Ballers, busca promocionar oportunidades de becas para estudiantes-atletas para estos puedan desarrollar sus talentos a otros países como por ejemplo Estados Unidos.







Los hermanos Flores esperan de que esta iniciativa no se quede solamente en Tegucigalpa, sino que esperan que en los próximos años se pueda esparcir por otras ciudades del país ya que consideran que aquí hay mucho talento.



"Aquí hay mucho talento, nosotros ya tenemos identificado lo que falta, entendemos lo difícil que va hacer para subir el nivel pero venimos con mucha ilusión de ayudarles", comentó Christopher.



Datos de Catracho Ballers



Fue fundado el 27 de enero de 2019 en Boston, Massachusett, por los hermanos hondureños/estadounideses, Marco Banegas Flores y Christopher Flores.



Se llama Catracho Ballers porque sus fundadores a pesar de que nacieron en Estados Unidos son hondureños de padres catrachos y por eso decidieron ponerle ese nombre porque forma parte de su identidad.





Catracho Ballers, es la organizacion premier del baloncesto en Honduras y sus fundadores son dos ex jugadores de la selección nacional de baloncesto.



Marco Banegas Flores, estudió su escuela secundaria en O'Bryant/Brimmer& May y además jugó y estudió en la Universidad de Massachusetts Lowell. También fue jugador profesional de clubes de Honduras y El Salvador.



Christopher Flores, estudió en la misma escuela que su hermano. Pero también jugó y estudió en New Jersey Institute Of Techology y a nivel profesional jugó en Alemania y República Dominicana.



Los hermanos Flores vienen al país con esta iniciativa del campamento de baloncesto porque creen que aquí en el país hay talento para representar dignamente a Honduras a nivel internacional.