El abrazo de despedida de Nadal a su compatriota David Ferrer

El duelo más esperado por toda España en el tenis se disputó este jueves en los octavos de final en el Open Banc Sabadell-Godó de Barcelona entre Rafa Nadal y David Ferrer.

Nadal se terminó llevando el duelo tras derrotar en dos sets (6-3 y 6-3) a Ferrer en un partido con muchos sentimientos encontrados por ambos tenistas. Este era el último partido que David jugaba en un torneo Godó ya que el español había anunciado que ya no participaría más en este certamen.



Seguramente fue la despedida soñada que esperaba tener Ferrer, no por el resultado, sino por la forma, y por que fue eliminado por su amigo Nadal.



Para este gran duelo de españoles el clima no ayudó mucho a que se pudiera dar un mejor duelo del que se dio, ya que mientras se desarrollaba el partido comenzó a llover y el duelo tuvo que ser interrumpido por 50 minutos y los tenistas se tuvieron que ir a los camerinos en el primer set en el que iba ganando Nadal 5-3.



Luego de reanudarse el encuentro, Rafa mejoró mucho y se terminó llevando el segundo set también. Nadal tuvo un mejor rendimiento en este duelo en comparación de lo que se le había visto este pasado miércoles cuando derrotó en octavos a Leonardo Mayer, quien estuvo a punto de eliminar al español.





Al finalizar el duelo Nadal le dio un abrazo en la red a su amigo Ferrer y le aplaudió. También el público que estaba en la cancha se puso de pie y comenzó a homenajear al tenista, su familia, su esposa y su hijo también le aplaudieron.



Luego de concluir el partido Rafa quiso reconocer la carrera de su colega y comentó. "Dejarlo al final es su decisión, a nivel tenistico esta para seguir jugando, es cierto que ha tenido un año complicado con las lesiones, pero su nivel de juego es muy alto".



También Ferrer en su despedida indicó que a pesar de haber perdido la eliminatoria se encontraba feliz. "Estoy feliz, he dado todo lo que tenia. He jugado a un buen nivel y he acabado en la central y contra Nadal".



Rafael Nadal jugará los cuartos de final del torneo Godó ante el alemán Jan Lennard Struff el día de mañana