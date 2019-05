Atleta Elija Godwin se clavó una jabalina en el pecho mientras entrenaba  

El joven atleta Elija Godwin se clavó una jabalina en el pecho mientras estaba teniendo un entrenamiento en la Universidad de Georgia, Estados Unidos.

El velocista no se dio cuenta del accidente hasta que comenzó a sangrar por la boca. La eventualidad sucedió cuando el estadounidense estaba practicando un sprint marcha atrás y no se percató que una jabalina estaba anclada en el suelo la cual le perforó el pulmón.



"No la vi hasta que me atravesó, no sentí dolor. Pero cuando vi que estaba sangrando por la boca me di cuenta de la gravedad de lo ocurrido" confesó Godwin



Y añadió: "La sangre fue la peor parte de todo. Era como si estuviera pintando de rojo la hierba. Solo moví mis pies y piernas para asegurarme que estaba bien" recordó el atleta.



El estadounidense fue llevado de emergencia al hospital de Athens. Los médicos intervinieron quirúrgicamente para sacarle lo que quedó de la jabalina en el pecho ya que la herida tuvo una profundidad de 15 centímetros en el lado izquierdo del pulmón.





Afortunadamente no afectó el corazón de Godwin y ninguna arteria importante todo quedó solamente en un susto para el norteamericano que se mantendrá fuera de competencia por lo que queda del 2019.



Elija a sus 19 años ya ha destacado en el atletismo consiguiendo la medalla de plata en el mundial juvenil en 4X400 celebrado en su país.