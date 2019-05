Concentrix abre sus puertas al talento hondureño

Concentrix, líder mundial en la gestión del servicio, desde que inició operaciones en el país en 2013, ofrece oportunidades laborales al talento hondureño, mayor de 18 años, sin límite de edad o área de especialidad.

En general, la compañía busca que el candidato cuente con un nivel de inglés avanzado, que posean el título de bachiller, que sean mayores de 18 años y que posean conocimiento básico de computación. Sin embargo, se enfocan principalmente en el potencial que ofrecen los candidatos que podrían integrar sus equipos de trabajo.

Más en una ciudad como San Pedro Sula, que es predominantemente industrial, donde existen muchos candidatos del área de turismo, maquila, entre otros, con gran potencial y que ahora ven como una opción atractiva la industria de servicios.

BENEFICIOS

Desde que ingresan a la compañía, los colaboradores comienzan a disfrutar de innumerables beneficios que van desde los incentivos económicos hasta las oportunidades de desarrollo profesional.

Adicional al salario competitivo que se brinda en la compañía, los colaboradores tienen otros beneficios como transporte gratis (hasta la puerta de la casa del empleado), subsidio alimenticio diario, bonos por rendimiento, clínica empresarial.

Sumado a ello, ofrecen oportunidades de crecimiento interno (a los 6 meses de estar en la compañía pueden aplicar a otras plazas en diferente áreas). Además, cuentan con un programa de desarrollo y entrenamiento para apoyar al talento con sus habilidades.

Actualmente la compañía busca candidatos para el área de servicio al cliente y soporte técnico.

Ubicación de la compañía ALTIA, Torre 2, Nivel 3, contáctalos al 2580-2552 o escríbenos al WhatsApp 9454-5961/ también los interesados pueden ingresar su hoja de vida en friendsat.work

La compañía

Concentrix, subsidiaria propiedad de SYNNEX Corporation (NYSE: SNX), es una empresa de tecnología especializada en la gestión del servicio al cliente y en el mejoramiento del desempeño de los negocios para algunas de las mejores marcas del mundo.

Luego de completarse oficialmente la adquisición de Convergys, el pasado 05 de octubre de 2019, Concentrix se convirtió en el segundo proveedor de servicio al cliente más grande del mundo al aumentar su capacidad para brindar servicios de transformación aún mayores a sus clientes.

La nueva organización conjunta provee servicios en más de 70 idiomas desde aproximadamente 275 oficinas en más de 40 países a lo largo de 6 continentes.

Feria de Empleo en La Ceiba

Te esperamos en las siguientes fechas y horarios:

13 de mayo- Ceutec 10:00 AM- 7:00 PM

14 de mayo- Diunsa 10:00 AM – 7:00 PM

15 de mayo- Megaplaza 10:00 AM- 5:00 PM

Para aplicar, ingresa aquí

https://friendsat.work/