Mike Tyson se fuma un sapo alucinógeno y mata "el monstruo que llevaba a dentro"

Fue el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de pesos pesados, y en una entrevista manifestó que para morir a su ego tuvo que fumarse un DMT (poderoso psicodélico extraído del sapo Bufo Alvarius del desierto de Sonora,México).

El estadounidense fue muy famosos dentro del ring por su ferocidad e intimidación como luchador. Llegó ha ser calificado como el "hombre más malo del planeta" ya que también fuera del cuadrilátero protagonizó numerosos altercados.



Tyson en una entrevista que concedió a "ESPN Player" relató la experiencia que vivió en este 2019 y que esa decisión le cambió su estilo de vida.



"Me la fumé y todo salió. Mi cerebro funciona y podría hablar, y me decía a mí mismo "la jodí".



También añadió: " Me mate a mí mismo y maté mi ego. Mi vida cambió totalmente", explicó Mike.





El boxeador de 52 años es consciente de que lo que contó parece que fuese sacado de una película, pero dejó en claro que es cierto lo que manifestó.



"Fue real y ahora me levanto sonriendo y me preguntó ¿qué diablos pasó?. Solo duró 15 minutos, pero sus efectos son para siempre. Puedes llamarlo crecimiento o intervención divina", expresó.



Mike, recordó su vieja personalidad y se alegra de que su vida cambiara antes de morir ya que no quiere ser recordado por lo toxicó que fue en el pasado. El luchador en reiteradas ocasiones fue encarcelado. En 1992 por violación y en 1995 sentenciado a 10 años (6 en prisión, 4 en libertad condicional).



"Mi violencia, mis hábitos con las drogas, mis temerarias aventuras sexuales, mis peleas callejeras, todo eso ha terminado y todavía estoy aquí. Ahora se trata de hacer la mejor vida para mi familia. Me siento agradecido por existir y tener otra vida", concluyó Tyson.