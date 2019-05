Rafael Nadal: "Es especial poder colocar este trofeo junto a los otros"

Rafael Nadal ganó el fin de semana el torneo Masters 1.000 de Roma por novena vez en su carrera ante Novak Djokovic en tres sets por 6-0, 4-6 y 6-1.



Ver también: El 'Plan B' que tiene Los Ángeles Lakers por si no llega Anthony Davis



Luego de conseguir esa marca histórica, el español depositó este lunes en las vitrinas del Rafa Nadal Museun Xérience el trofeo en él cual se mostró muy feliz ya que es su primer campeonato en lo que va del 2019.



"Es un día especial, muy bonito, poder al final colocar este trofeo junto a los otros para que lo podáis disfrutar", reconoció el tenista.







El número dos del ranking ATP, no pudo ocultar su alegría ya que en estos últimos meses las cosas no le habían salido como él hubiese querido, debido a que perdió tres semifinales seguidas de torneos de tierra batida, Montecarlo, Barcelona y Madrid.



Nadal se encuentra descansando en el lugar que le vio nacer Manacor (municipio de Mallorca), antes de viajar este miércoles a París a participar en el Rolad Garros, el cual es su gran objetivo en la temporada.