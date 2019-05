Magic Johnson dice que dejó a los Lakers por que se sintió "traicionado"  

Este lunes el ex jefe de operaciones de los Lakers, Magic Johnson, rompió el silencio tras renunciar sorpresivamente el nueve de abril antes de que el equipo terminara la temporada regular.



El ex basquetbolista en una entrevista en el programa 'First First' de ESPN, apuntó que su salida fue debido a que miembros de la franquicia angelina hablaban a su espalda.



"Las cosas iban en la dirección correcta. Luego comencé a escuchar: 'Magic, no estás trabajando lo suficiente. La magia no está en la oficina", fueron las primeras declaraciones del atleta.



Johnson, comentó que una de las cosas que no le agradó fue el sentirse "traicionado" por Rob Pelinka y otros miembros de la institución.



"La gente de la oficina de los Lakers me decía que Rob estaba diciendo que yo no estaba trabajando lo suficiente. No me gustaba que se dijera por la espalda que no estaba en la oficina".





Magic, confesó que la situación en Los Lakers comenzó a tomar cierto grado de dificultad cuando él quería despedir al entrenador Luke Walton y no lo dejaron hacerlo.



"Quería despedir a Luker Walton. Es un gran tipo, pero dije que necesitábamos un mejor entrenador. El primer día me dijeron que lo pensarían, el segundo que lo despedirían y el tercero que no".



Walton fue despedido en el mes de abril y en su lugar llegó Frank Vogel, que será presentado este lunes por Pelinka.



Finalmente se refirió al 'Rey' por las pocas palabras que dijo cuando él se fue: "Respeto a LeBron por lo que dijo. Amo a LeBron, amo a su familia, pero a veces tienes que tomar decisiones pensando en tu bienestar".