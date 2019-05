Lamar Odom amenazó de muerte a su expareja Khloe Kardashian

La vida de Lamar Odom ha dado para mucho. Tanto dentro como fuera de las pistas, el ex de los Lakers no ha pasado desapercibido y ahora llega el momento de hacer balance.



Lo hace en su autobiografía, titulada ‘Darkness to Light’, que salió a la venta el martes. Allí detalla con pelos y señales los episodios más polémicos que le han perseguido estos últimos años.

Si hace unos días ya se desvelaron anécdotas, como la del día que utilizó un pene de goma para poder pasar un control antidoping tras haber consumido marihuana, ahora ponemos el foco en su relación con Khloe Kardashian, con quien mantuvo una relación entre los años 2009 y 2013.



Eran tiempos en los que su adicción a las drogas estaba en su punto álgido, lo que provocó que su mujer pidiera ayuda a algunos de los amigos del jugador.

Lamador Odom tuvo una relación de cuatro años con Khloe.





Esto le sentó fatal a Odom, que llegó incluso a amenazarla de muerte. “¿Qué diablos estás haciendo? ¿Intentas avergonzarme delante de mis amigos? ¡Voy a matarte! ¡No sabes de lo que soy capaz!”, confiesa que le dijo cuando se quedaron a solas tras la visita de sus colegas.



Ahora Odom está rehaciendo su vida y aprovecha la promoción del libro para redimirse. En una entrevista al programa ‘Good Morning America’ confiesa que este suceso fue “el momento más lamentable” de su vida.

“Estoy bastante seguro de que en ese momento tenía que estar asustada. Estoy pensando en eso ahora, no puedo creerme cómo estaba tratando a una reina así”, declaró. Por cierto, tras la amenazas de muerte Khloe decidió echarle de casa.